В Мордовии при столкновении легковушки с поездом пострадали два человека

20 Апр 2020 2020-04-20T12:56:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера около восьми утра в Кочкуровском районе Мордовии автомобиль «ВАЗ-21150» выехал на железнодорожные пути. 51-летний водитель транспортного средства, не имеющий водительских прав, решил «проскочить», несмотря на запрещающий сигнал светофора. В итоге

В результате ДТП мужчина был госпитализирован. Его 40-летнюю пассажирку также доставили в больницу, но после осмотра женщина была отпущена с рекомендациями по лечению на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU