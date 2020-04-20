В Мордовии при столкновении легковушки с поездом пострадали два человека
Проводится проверка
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Вчера около восьми утра в Кочкуровском районе Мордовии автомобиль «ВАЗ-21150» выехал на железнодорожные пути. 51-летний водитель транспортного средства, не имеющий водительских прав, решил «проскочить», несмотря на запрещающий сигнал светофора. В итоге
В результате ДТП мужчина был госпитализирован. Его 40-летнюю пассажирку также доставили в больницу, но после осмотра женщина была отпущена с рекомендациями по лечению на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU