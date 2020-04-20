За неделю сотрудники пензенских библиотек получили более 300 просьб почитать сказки детям

20 Апр 2020 2020-04-20T11:51:34+03:00

Работники учреждений продолжают свою деятельность даже в условиях самоизоляции

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Пензенские библиотеки оказывают следующие услуги: «Служба добрых сказок», психологическая служба помощи подросткам в изоляции (онлайн встречи), виртуальные чтения (библиотекари по Skype проводят видеообзоры литературы, рассказывают о событиях современного литературного процесса).

За неделю работы библиотекари приняли больше 300 звонков от горожан с просьбой почитать сказки детям. Кроме того, продолжаются занятия по Skype в библиотечных мастерских и студиях.

– Условия изоляции позволили нам пересмотреть сервис предоставляемых пользователям услуг, переключиться на те форматы, которые действительно актуальны для читателей всех возрастов в режиме самоизоляции. Сейчас проблема – отсутствие живого общения, духовного обогащения извне. Чтение – хорошая практика, чтобы избежать этого, пояснила директор МБУ «ЦБС г. Пензы» Галина Асеева.

В настоящее время на сайте городских библиотек открыты новые разделы #Умныеигры_58 и «Библиотека Победы». Первый посвящён интерактивным играм онлайн, второй – материалам к 75-летию Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU