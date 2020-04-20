2020-04-20T11:09:12+03:00
Экономика

Компания «СтанкоМашСтрой» возобновила производство металлообрабатывающего оборудования

Анна ЧЕРНАЯ
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Компания «СтанкоМашСтрой» возобновила производство металлообрабатывающего оборудования с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и мер безопасности в условиях пандемии. Предприятие является экспортно ориентированным и продолжает выполнение заказов на экспорт. От его работы, в том числе, зависит экономическая ситуация в регионе.

«Мы возобновили производство частично, не на полную мощность. Сейчас важно сохранить не только экономику предприятия, не допустить срывов выполнения заказов, но и трудовой коллектив, поэтому мы перешли на особый режим работы, выполняя все требования и рекомендации Роспотребнадзора по защите сотрудников от коронавирусной инфекции», - отметил генеральный директор компании Олег Кочетков.

В цехах, где возобновилось производство токарных станков, несколько раз в день проводится санитарная обработка всех помещений, оборудования и инструментов специальными дезинфицирующими средствами. Ежедневно сотрудники, которые задействованы в производстве, проходят медицинский осмотр, рабочие места находятся на безопасном расстоянии. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и антисептиками.

Менеджеры компании продолжают работу дистанционно и готовы проконсультировать по любым вопросам. Узнать о видах выпускаемого оборудования, стоимости и способах доставки можно по телефону 8-800-250-88-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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