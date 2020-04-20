2020-04-20T10:37:13+03:00
Происшествия

Житель Кузнецка, лишенный водительских прав, был задержан пьяным за рулем

Ранее гражданин привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде
Анна ЧЕРНАЯ
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Экипаж Росгвардии, патрулирующий улицы Кузнецка, обратил внимание на автомобиль, виляющий из стороны в сторону и постоянно съезжающий на обочину. Правоохранители приняли решение задержать нарушителя.

Машина была остановлена на улице Орджоникидзе. За рулем транспортного средства оказался 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам ГИБДД ОМВД России по Кузнецку. В результате освидетельствования было установлено, что гражданин действительно пьян. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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