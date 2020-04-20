В комнату вор зашел через незапертую дверь
В полицию Пензы обратилась с заявлением о краже 48-летняя гражданка. Она сообщила, что в дневное время неизвестные лица через незапертую дверь проникли в комнату по месту жительства заявительницы в общежитии на улице Литвинова, откуда похитили из шкафа деньги в сумме 750 рублей, а из кармана куртки - два кольца из жёлтого металла.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 58-летнего соседа заявительницы, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU