Пензенская область присоединится к онлайн-марафону «Библионочи»

19 Апр 2020 2020-04-19T17:10:10+03:00

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой акция «Библионочь» в этом году пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона. Он стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Акция будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

25 апреля в 16:00 на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны — и передадут эстафету зрителям.

В этот же день в 18:00 в группе Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова в социальной сети «ВКонтакте» и на портале «КУЛЬТУРА.РФ» будут организованы прямые трансляции встречи с актёром Пензенского областного театра кукол «Кукольный дом» Русланбеком Джурабековым. В исполнении Русланбека Джурабекова прозвучит отрывок из народно любимой поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин».

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого запишите видео, как вы читаете памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи, и выложите в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды. А в описании ролика или в комментариях расскажите, чем этот текст важен для вашей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU