2020-04-19T16:28:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 60

Общее число пациентов составляет 258 человек
Анна ЧЕРНАЯ
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По данным оперативного штаба Мордовии на сегодня всего в республике выявлено 258 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 60 случаев. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

430 пациентов получают стационарное лечение в пяти медицинских организациях республики. Состояние большинства оценивается как удовлетворительное, у некоторых – средней степени тяжести. По словам Сергея Саушева, все пациенты получают необходимое медицинское лечение и наблюдение, проводятся диагностические мероприятия. Еще пятеро пациентов полностью выздоровели.

- Это те люди, которые после положительного результата на наличие коронавирусной инфекции получили два отрицательных теста на COVID-19, и у которых нет клинических проявлений заболевания. Они не представляют никакой опасности для окружающих, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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