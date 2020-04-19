Мошенники работают на удаленке

19 Апр 2020 2020-04-19T10:33:29+03:00

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В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве жительница областного центра. Она сообщила, что на одном из сайтов увидела объявление о продаже антисептических масок и связалась с продавцом. Заявительница договорилась о покупке товара на сумму 5 400 рублей и двумя платежами перечислила деньги на счёт электронного кошелька.

Затем продавец, в соответствии с договоренностью, должен был прислать покупательнице чек и трек-номер для отслеживания посылки. Однако после оплаты неизвестный перестал выходить связь. Полицейским гражданка пояснила, что маски планировала приобрести для своих родственников.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Чтобы избежать обмана при совершении покупок через интернет, полиция Пензенской области рекомендует обращать внимание на признаки потенциально опасных сделок. Если продавец предлагает перечислить предоплату, особенно путём перевода на счёт банковской карты, нужно понимать – это опасно!

Помните: при перечислении денег в счёт предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара! Выбирайте такие условия покупки, когда вы оплачиваете её только после доставки её курьером и только в его присутствии, после того, как потрогаете его руками и убедитесь, что вы получили товар надлежащего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU