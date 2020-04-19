Автобусы в Пензе перешли на самоизоляцию

19 Апр 2020 2020-04-19T10:02:11+03:00

В воскресенье, 19 апреля, движение общественного транспорта будет ограничено по всем маршрутам

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Меры призваны предупредить распространение коронавирусной инфекции в Пензе. В регионе объявлен режим повышенной готовности, жителям необходимо соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания.

В воскресенье, 19 апреля, движение общественного транспорта будет ограничено по всем маршрутам. Выпуск автобусов, маршрутов и троллейбусов значительно сократится и составит порядка 30% от уровня рабочего дня. Пензенцев просят воздержаться от поездок по городу.

При этом движение общественного транспорта будет обеспечено преимущественно в утренние и вечерние часы для подвоза горожан к рабочим местам и обратно (интервал движения утром и вечером – 15-20 минут, в остальное время – 25-30 минут), отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Для тех, кто в силу обстоятельств не может отложить поездки, при планировании поездок рекомендуется использовать приложение «Умный транспорт» или портал https://58bus.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU