Перед судом предстанет 18-летний житель Пензы

19 Апр 2020 2020-04-19T09:06:25+03:00

Предъявлено обвинение в совершении кражи с банковского счета

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Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК РФ по Пензенской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 18-летнего жителя Пензы. Предъявлено обвинение в совершении кражи с банковского счета.

15 марта 2019 года молодой человек 2001 года рождения, не достигший на тот момент совершеннолетия, нашел в квартире по улице Кронштадтской в городе Пензе банковскую карту знакомого, арендовавшего ранее данное жилое помещение.

Подобрав пин-код, несовершеннолетний в течение нескольких дней использовал банковскую карту при приобретении продуктов питания, одежды, железнодорожного билета, осуществлял переводы и снимал наличные в банкоматах. В общей сложности злоумышленник похитил более 59 тысяч рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU