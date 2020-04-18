2020-04-18T15:24:27+03:00
Происшествия

Вынесены обвинительные приговоры примерно по 100 уголовным делам

В Пензенской области к ответственности привлечены создатели и номинальные руководители подставных фирм
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

Полиция Пензенской области предупреждает об уголовной ответственности за создание фирм-однодневок и номинальное руководство ими. Такие организации используют для совершения или сокрытия более тяжких преступлений - в частности, укрытие от уплаты налогов, легализация преступных доходов. О подставном характере фирмы свидетельствуют многомиллионные обороты по расчётным счетам, попадающие в поле зрения налоговых органов.

За создание организаций, оформленных на подставных лиц, статья 173.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность. Наказание за такое преступление – до 3 лет лишения свободы.

Однако и те лица, которые за определенное денежное вознаграждение соглашаются стать номинальным руководителем и зарегистрировать фирму на своё имя, предоставив удостоверяющие личность документы, также привлекаются к уголовной ответственности в соответствии со статьей 173.2 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей.

В 2019 году в Пензенской области вынесены обвинительные приговоры примерно по 100 уголовным делам, как в отношении лиц, создававших такие подставные фирмы, так и в отношении их номинальных руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вынесены обвинительные приговоры примерно по 100 уголовным делам
Лучшее решение – остаться дома
В Пензе продолжают обрабатывать общественные места
В Мордовии зафиксировано еще 62 новых случаев заболевания коронавирусом
В подъезде дома в Саранске мужчина избил знакомую женщину
Подсказки выпускникам от Министра просвещения
Планы завершения отопительного сезона в Пензе скорректированы
Подросток ушел из дома
Регистрация автомобилей, экзамены, выдача водительских удостоверений
В Мордовии 198 осужденных женщин признаны потерпевшими
Штрафы за нарушение самоизоляции в Пензе и области: уже составлено более 100 протоколов
В Саранске на Пасху изменится схема движения
Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области работает в обычном режиме
Ударил головой и рукой в голову инспектора ДПС
В Мордовии за сутки зарегистрированы 65 новых случаев заболевания коронавирусом
Дойка завершилась, не начавшись
В Пензенской области проверили, как организовано дистанционное обучение у школьников
С начала года в Пензенской области выявили 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Льготная ипотека - своевременная мера поддержки граждан
Удар ножом пришелся в сердце
Жителям Саранска напоминают о важности самоизоляции через громкоговорители
В Спасске владельцу кафе грозит штраф за работу во время режима повышенной готовности
Как бизнес-клиентам получать документы от ООО «ТНС энерго Пенза» и вносить платежи в условиях дистанционной работы
Беременные жительницы Пензенской области могут оформить пособия на питание онлайн
В пензенском правительстве обсудили ремонт здания вокзала станции «Белинская»
Пензенская компания перечислила свыше одного миллиона 300 тысяч рублей мошенникам