18 Апр 2020 2020-04-18T15:24:27+03:00

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Полиция Пензенской области предупреждает об уголовной ответственности за создание фирм-однодневок и номинальное руководство ими. Такие организации используют для совершения или сокрытия более тяжких преступлений - в частности, укрытие от уплаты налогов, легализация преступных доходов. О подставном характере фирмы свидетельствуют многомиллионные обороты по расчётным счетам, попадающие в поле зрения налоговых органов.

За создание организаций, оформленных на подставных лиц, статья 173.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность. Наказание за такое преступление – до 3 лет лишения свободы.

Однако и те лица, которые за определенное денежное вознаграждение соглашаются стать номинальным руководителем и зарегистрировать фирму на своё имя, предоставив удостоверяющие личность документы, также привлекаются к уголовной ответственности в соответствии со статьей 173.2 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей.

В 2019 году в Пензенской области вынесены обвинительные приговоры примерно по 100 уголовным делам, как в отношении лиц, создававших такие подставные фирмы, так и в отношении их номинальных руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU