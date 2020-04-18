Лучшее решение – остаться дома

18 Апр 2020 2020-04-18T14:58:14+03:00

В Саранске доступ на все кладбища, находящиеся на территории городского округа, запрещен до окончания режима повышенной готовности - 30 апреля

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19 апреля не будет организована доставка в пасхальную ночь после торжественного богослужения в Кафедральном Соборе. Также не будет традиционной перевозки горожан автобусами от автовокзала Саранска до городских кладбищ. Доступ на все кладбища, находящиеся на территории городского округа Саранск, запрещен до окончания режима повышенной готовности – 30 апреля

Исключением являются случаи, связанные с обращением за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участию в погребении (захоронении).

В день Святой Пасхи ограничивается движение транспортных средств по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4, по автодорогам, ведущим к кладбищам с. Берсеневка, отмечает пресс-служба Администрации го Саранск.

Принятые меры введены для минимизации социальных контактов, перемещения граждан по городу и предотвращения распространения коронавируса.

Обращаем внимание жителей и гостей Саранска на неукоснительное соблюдение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU