В Пензе продолжают обрабатывать общественные места

18 Апр 2020 2020-04-18T13:40:14+03:00

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Сегодня в Пензе снова состоялась обработка общественных мест. Дезинфекция проводится специальным раствором, безопасным для человека и животных. Специалисты обрабатывают перильные ограждения, лестничные сходы, поручни и скамейки. Дезинфицирующий эффект действует 32 дня.

Обработка затронула улицы Лермонтова, Московской, Славы, северы «Копилка Пословиц», и на улице Пушкина, площадь Ленина. Также в этот день специалисты провели дезинфекцию остановок и входных групп по проспектам Победы и Строителей, на улицах Циолковского, Аустрина, Ленинградской, Попова, Мира, Окружной, Кирова, Тернопольской, Рахманинова, обработали входные группы ярмарок.

ИСТОЧНИК KP.RU