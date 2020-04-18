В Мордовии зафиксировано еще 62 новых случаев заболевания коронавирусом
Резкий рост заболевших связан с особенностями графика обработки анализов
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По данным сайта стопкоронавирус.рф, сегодня в Мордовии зарегистрировано 62 новых заболевших. Таким образом, количество пациентов в республике на данный момент – 198 человек.
Накануне заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике подчеркнул, что большое число положительных диагнозов COVID-19 связано с особенностями графика обработки материалов. Ежедневно в Мордовии проводится до 700 исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU