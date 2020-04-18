2020-04-18T11:12:38+03:00
Происшествия

В подъезде дома в Саранске мужчина избил знакомую женщину

Предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
Виктор ВИКТОРОВ
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Вечером 16 февраля мужчина на лестничной площадке жилого дома, расположенного по улице Веселовского в городе Саранске, встретил знакомую 39-летнюю женщину и избил ее руками и ногами. От нанесенных побоев женщина упала. Оставив ее на лестничном марше, мужчина из подъезда скрылся. В правоохранительные органы сообщила жительница этого же дома, случайно увидевшая происходящее.

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия в отношении 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело, в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

В ходе допроса мужчина пояснил следователю, что избил женщину, полагая, что она ранее похитила у него денежные средства.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в ходе следствия была установлена причастность обвиняемого к двум кражам. Совершены они были в мае и июне 2019 года. В ходе распития спиртного, когда знакомые засыпали, обвиняемый похищал у них мобильные телефоны. Затем похищенное имущество перепродавал.

В рамках расследования вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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