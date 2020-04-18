2020-04-18T10:26:58+03:00
Общество

Подсказки выпускникам от Министра просвещения

Сергей Кравцов напомнил, что ЕГЭ в этом году планируется начать 8 июня
Виктор ВИКТОРОВ
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Подсказки выпускникам от Министра просвещения Сергея Кравцова прозвучали в ходе брифинга, посвящённого изменениям в вопросах оценки качества общего образования в 2019/20 учебном году, отмечает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Да, ЕГЭ в 2020 году пройдёт в очной форме по единому для всей страны расписанию. И порядок проведения экзаменов не меняется, будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы.

На экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции. Развернувшаяся пандемия коронавируса, значительно усложнившая подготовку выпускников к экзаменам, внесла и другие коррективы в привычный регламент проведения ЕГЭ.

Сергей Кравцов напомнил, что сроки проведения ЕГЭ в этом году перенесены, планируется, что экзамены начнутся 8 июня. Проект нового расписания размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае необходимости, в зависимости от эпидемиологической ситуации, эти сроки могут быть изменены.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов будет проходить только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору в этом году не нужно.

Каждый регион проведёт аттестацию в собственные сроки в обозначенный период с 8 июня по 31 июля. Достойная высшей отметки и еще одна корректировка. По словам Министра, регионам даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации в 9-х классах в зависимости от результатов, которые покажут школьники, - она может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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