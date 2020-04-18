2020-04-18T09:24:38+03:00
Недвижимость

Планы завершения отопительного сезона в Пензе скорректированы

Глава администрации города Андрей Лузгин провел встречу с руководителями теплоснабжающих организаций
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Планы завершения отопительного сезона в Пензе скорректированы. Решение об отключении центрального отопления в городе будет приниматься, исходя из погодных условий. По прогнозам в ближайшее время потепления не ожидается.

Также участники совещания рассмотрели мероприятия по предстоящим тепловым испытаниям инженерных сетей. В связи с этим Андрей Лузгин поставил задачу руководителям ресурсоснабжающих компаний провести работу с управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК.

- Нужно своевременно оповестить их о сроках проведения испытаний, предупредить об ответственности и штрафных санкциях за нарушение технологического процесса. Важно, чтобы испытания прошли успешно.

Работы по замене изношенных инженерных коммуникаций стали еще одной темой встречи. Как было отмечено градоначальником, данные мероприятия должны быть согласованы с планами по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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