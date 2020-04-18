Подросток ушел из дома

18 Апр 2020 2020-04-18T08:57:23+03:00

Следственное управление по Астраханской области разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Александра Парахнякова

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Следственным управлением СК РФ по Астраханской области разыскивается несовершеннолетний Парахняков Александр Николаевич, 4 августа 2007 года рождения.

По данным следствия, 4 марта 2020 года Александр Парахняков покинул место жительства по улице Айвазовского в городе Астрахани, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы без вести пропавшего: славянской внешности, на вид 12-14 лет, рост 165 см, среднего телосложения, теменная область головы куполообразная, волосы короткие, прямые, русые, лоб высокий, широкий, вертикальный, брови прямые, горизонтальные, глаза зеленые; нос прямой, средней длины с закругленной формой кончика, губы узкие, уши средние, слегка оттопырены.

Особые приметы: в левой части головы под волосами имеется шрам размером около 10 см в длину, на правой ноге, в области колена, имеется рубец от ожога.

В день безвестного исчезновения был одет в болоньевую куртку камуфляжного цвета, штаны черного цвета с манжетами, кроссовки черного цвета.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям области, при наличии информации о местонахождении Александра Парахнякова, сообщить по телефонам 8(8512)40-47-00, 40-47-24, 89881776777 или в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону 8(8412)36-17-02.

ИСТОЧНИК KP.RU