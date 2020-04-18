18 Апр 2020 2020-04-18T08:44:12+03:00

В Пензенской области подразделения МРЭО ГИБДД разъясняют порядок работы в период действия режима повышенной готовности

Изменить размер текста: A A

В целях защиты здоровья граждан и ограничения распространения коронавирусной инфекции минимизировано личное общение при предоставлении государственных услуг по линии ГИБДД, отмечает пресс-служба УГИБДД РФ по Пензенской области.

С 28 марта 2020 года и до особого распоряжения:

1. Регистрация автомобилей, экзамены, выдача водительских удостоверений

будут осуществляться через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Телефоны для справок:

МРЭО ГИБДД (г. Пенза): регистрация ТС – (8412) 630 – 082, 630 – 084; приём экзаменов и выдача водительских удостоверений – (8412) 630 – 081, 630 – 388

МРЭО ГИБДД (г. Кузнецк): (84157) 3 – 31 – 00

МРЭО ГИБДД (г. Каменка): (84156) 2 – 11 – 55

МРЭО ГИБДД (г. Городище): (84158) 3 – 21 – 71

МРЭО ГИБДД (г. Нижний Ломов): (84154) 4 – 44 – 47

МРЭО ГИБДД (г. Сердобск): (84167) 2 – 32 – 52

2. Выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств - через подачу заявки посредством электронной почты.

Телефоны для справок, адреса электронной почты:

МРЭО ГИБДД (г. Пенза): (8412) 630 – 080; penmreo58@mvd.ru

МРЭО ГИБДД (г. Кузнецк): (84157) 3 – 31 – 00; kuzmreo58@mvd.ru

МРЭО ГИБДД (г. Каменка): (84156) 2 – 11 – 55; kammreo58@mvd.ru

МРЭО ГИБДД (г. Городище): (84158) 3 – 21 – 71; gormreo58@mvd.ru

МРЭО ГИБДД (г. Нижний Ломов): (84154) 4 – 44 – 47; lommreo58@mvd.ru

МРЭО ГИБДД (г. Сердобск): (84167) 2 – 32 – 52; sermreo58@mvd.ru

3. Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, будет осуществляться по предварительной записи.

Телефоны для записи:

МРЭО ГИБДД (г. Пенза): (8412) 630 – 080

МРЭО ГИБДД (г. Кузнецк): (84157) 3 – 31 – 00

МРЭО ГИБДД (г. Каменка): (84156) 2 – 11 – 55

МРЭО ГИБДД (г. Городище): (84158) 3 – 21 – 71

МРЭО ГИБДД (г. Нижний Ломов): (84154) 4 – 44 – 47

МРЭО ГИБДД (г. Сердобск): (84167) 2 – 32 – 52

ИСТОЧНИК KP.RU