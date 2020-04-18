Регистрация автомобилей, экзамены, выдача водительских удостоверений
В целях защиты здоровья граждан и ограничения распространения коронавирусной инфекции минимизировано личное общение при предоставлении государственных услуг по линии ГИБДД, отмечает пресс-служба УГИБДД РФ по Пензенской области.
С 28 марта 2020 года и до особого распоряжения:
1. Регистрация автомобилей, экзамены, выдача водительских удостоверений
будут осуществляться через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Телефоны для справок:
МРЭО ГИБДД (г. Пенза): регистрация ТС – (8412) 630 – 082, 630 – 084; приём экзаменов и выдача водительских удостоверений – (8412) 630 – 081, 630 – 388
МРЭО ГИБДД (г. Кузнецк): (84157) 3 – 31 – 00
МРЭО ГИБДД (г. Каменка): (84156) 2 – 11 – 55
МРЭО ГИБДД (г. Городище): (84158) 3 – 21 – 71
МРЭО ГИБДД (г. Нижний Ломов): (84154) 4 – 44 – 47
МРЭО ГИБДД (г. Сердобск): (84167) 2 – 32 – 52
2. Выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств - через подачу заявки посредством электронной почты.
Телефоны для справок, адреса электронной почты:
МРЭО ГИБДД (г. Пенза): (8412) 630 – 080; penmreo58@mvd.ru
МРЭО ГИБДД (г. Кузнецк): (84157) 3 – 31 – 00; kuzmreo58@mvd.ru
МРЭО ГИБДД (г. Каменка): (84156) 2 – 11 – 55; kammreo58@mvd.ru
МРЭО ГИБДД (г. Городище): (84158) 3 – 21 – 71; gormreo58@mvd.ru
МРЭО ГИБДД (г. Нижний Ломов): (84154) 4 – 44 – 47; lommreo58@mvd.ru
МРЭО ГИБДД (г. Сердобск): (84167) 2 – 32 – 52; sermreo58@mvd.ru
3. Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, будет осуществляться по предварительной записи.
Телефоны для записи:
МРЭО ГИБДД (г. Пенза): (8412) 630 – 080
МРЭО ГИБДД (г. Кузнецк): (84157) 3 – 31 – 00
МРЭО ГИБДД (г. Каменка): (84156) 2 – 11 – 55
МРЭО ГИБДД (г. Городище): (84158) 3 – 21 – 71
МРЭО ГИБДД (г. Нижний Ломов): (84154) 4 – 44 – 47
МРЭО ГИБДД (г. Сердобск): (84167) 2 – 32 – 52
ИСТОЧНИК KP.RU