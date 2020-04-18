2020-04-18T08:25:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Белозерцев: пик эпидемии не пройден

На совещании в Правительстве Пензенской области 17 апреля губернатор принял доклад о ходе развертывания в регионе дополнительных инфекционных коек
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

О выполнении работ доложили главные врачи медицинских учреждений Пензенской области, перепрофилированных под работу с коронавирусными больными.

«Мы должны быть полностью готовы к работе в любых условиях, в том числе - и к увеличению числа пациентов. Пик эпидемии пока не пройден», - констатировал Иван Белозерцев.

Читайте также:

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Вооруженные силы России готовы создать дополнительную группировку для борьбы с коронавирусом за счет войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Армия способна нарастить возможности войск РХБЗ для дезинфекции сооружений, техники и участков местности за счет развертывания дополнительной группировки. В войсках - более 3,5 тыс. единиц специальной техники и готового к выполнению задач -10120 человек - личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Планы завершения отопительного сезона в Пензе скорректированы
Подросток ушел из дома
Регистрация автомобилей, экзамены, выдача водительских удостоверений
Иван Белозерцев: пик эпидемии не пройден
В Мордовии 198 осужденных женщин признаны потерпевшими
Штрафы за нарушение самоизоляции в Пензе и области: уже составлено более 100 протоколов
В Саранске на Пасху изменится схема движения
Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области работает в обычном режиме
Ударил головой и рукой в голову инспектора ДПС
В Мордовии за сутки зарегистрированы 65 новых случаев заболевания коронавирусом
Дойка завершилась, не начавшись
В Пензенской области проверили, как организовано дистанционное обучение у школьников
С начала года в Пензенской области выявили 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Льготная ипотека - своевременная мера поддержки граждан
Удар ножом пришелся в сердце
Жителям Саранска напоминают о важности самоизоляции через громкоговорители
В Спасске владельцу кафе грозит штраф за работу во время режима повышенной готовности
Как бизнес-клиентам получать документы от ООО «ТНС энерго Пенза» и вносить платежи в условиях дистанционной работы
Беременные жительницы Пензенской области могут оформить пособия на питание онлайн
В пензенском правительстве обсудили ремонт здания вокзала станции «Белинская»
Пензенская компания перечислила свыше одного миллиона 300 тысяч рублей мошенникам