Иван Белозерцев: пик эпидемии не пройден
О выполнении работ доложили главные врачи медицинских учреждений Пензенской области, перепрофилированных под работу с коронавирусными больными.
«Мы должны быть полностью готовы к работе в любых условиях, в том числе - и к увеличению числа пациентов. Пик эпидемии пока не пройден», - констатировал Иван Белозерцев.
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Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Вооруженные силы России готовы создать дополнительную группировку для борьбы с коронавирусом за счет войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Армия способна нарастить возможности войск РХБЗ для дезинфекции сооружений, техники и участков местности за счет развертывания дополнительной группировки. В войсках - более 3,5 тыс. единиц специальной техники и готового к выполнению задач -10120 человек - личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU