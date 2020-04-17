2020-04-17T16:44:56+03:00
Происшествия

В Мордовии 198 осужденных женщин признаны потерпевшими

ВРИО начальника ИК незаконно привлекал заключенных к сверхурочным работам на швейном производстве, в том числе, в ночное время
Виктор ВИКТОРОВ
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ВРИО начальника ФКУ ИК-14 УФСИН России. Ему предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий и служебном подлоге.

С ноября по декабрь 2018 года ВРИО начальника ИК незаконно привлекал осужденных к сверхурочным работам на швейном производстве, в том числе в ночное время, без их добровольного согласия. В рамках расследования уголовного дела выполнен большой комплекс следственных действий: в качестве свидетелей допрошены более 450 человек, потерпевшими признаны 198 женщин. Уголовное дело насчитывает 24 тома.

Обвиняемый вины не признал. В то же время следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемых деяний. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Мордовии 198 осужденных женщин признаны потерпевшими
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