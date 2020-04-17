Штрафы за нарушение самоизоляции в Пензе и области: уже составлено более 100 протоколов
В соответствии с постановление губернатора, до 30 апреля жители Пензенской области должны соблюдать режим самоизоляции и покидать дома только для похода в ближайший магазин/аптеку, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или следования к месту работы.
За нарушение этого предписания граждане привлекаются к административной ответственности. Предусмотрены следующие виды наказаний:
- для граждан - предупреждение или штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей;
- для должностных лиц - штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей - штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей;
- для юридических лиц - штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются в соответствии с частью 2 указанной статьи КоАП РФ:
- для граждан - до 50 тысяч рублей;
- для должностных лиц - до 500 тысяч рублей;
- для предпринимателей - до одного миллиона рублей (также предусмотрена возможность административного приостановления деятельности на срок до 90 суток);
- для юридических лиц - до одного миллиона рублей (также предусмотрена возможность административного приостановления деятельности на срок до 90 суток).
С момента вступления постановления в силу правоохранительными органами уже было составлено более 100 протоколов.
ИСТОЧНИК KP.RU