2020-04-17T17:06:16+03:00
Общество

В Саранске на Пасху изменится схема движения

Также в ряде районов запретят стоянку
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Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
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В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в День Святой Пасхи 19 апреля будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

- с 6:00 до 20:00 - на территории городского кладбища № 4. Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению); по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4;

- с 6:00 до 17:00 - на автодороге, ведущей к кладбищу с. Берсеневка, от корпуса №3 многоквартирного дома № 20 по ул. Победы; на автодороге, ведущей к кладбищу с. Макаровка, от жилого дома № 20 по ул. Нагорной с. Макаровка. Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению), а также коммунальных и аварийных служб.

В зависимости от складывающейся обстановки УГИБДД МВД по Республике Мордовия с 6:00 до 20:00 19 апреля может самостоятельно ограничивать движение всех видов транспортных средств по Юго-западному шоссе от ул. Энгельса до ул. Победы, по Ключаревскому шоссе от ул. Полежаева до Юго-западного шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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