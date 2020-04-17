Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области работает в обычном режиме

17 Апр 2020 2020-04-17T14:26:09+03:00

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Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области рассказал о своей деятельности в период действия режима повышенной готовности. График работы учреждение не изменился, но прием граждан осуществляется по предварительной записи - через портал госуслуг или по телефонам подразделений. На прием допускаются только граждане в масках.

В случае отсутствия острой необходимости в получении паспорта гражданина Российской Федерации как по достижении возраста замены документа (20, 45 лет), так и его получения впервые (14 лет), рекомендуется отложить обращение за данной государственной услугой. За нарушение срока оформления паспорта гражданина Российской Федерации (он составляет 30 дней со дня достижения указанного возраста) к административной ответственности привлекать не будут.

Также иностранные граждане, находящиеся на территории России, у которых срок пребывания истекает, и они не могут выехать из нашей страны, могут обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции с заявлением о продлении срока пребывания до 90 дней.

После этого иностранный гражданин, прибывший на территорию РФ в безвизовом порядке, может обратиться в управление по вопросам миграции УМВД за оформлением патента на осуществление трудовой деятельности. При этом заявление будет приниматься и рассматриваться без учёта 30-дневного срока обращения со дня въезда на территорию России.

Работодатели, привлекающие к трудовой деятельности мигрантов, прибывших в нашу страну в безвизовом порядке, которым необходимо получение разрешения на работу, могут подать документы на оформление разрешения на привлечение и использование иностранных работников или разрешений на работу. При этом получить указанные документы можно только в том случае, если нахождение иностранцев в России является законным.

ИСТОЧНИК KP.RU