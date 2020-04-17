2020-04-17T14:10:29+03:00
Происшествия

Ударил головой и рукой в голову инспектора ДПС

Житель Пензы пытался воспрепятствовать задержанию нетрезвого водителя
Виктор ВИКТОРОВ
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В ночь с 14 на 15 марта мужчины распивали спиртное в одном из баров Пензы. Утром на автомашине решили разъехаться по домам, один из компании сел за руль. По дороге, заметив экипаж ДПС, водитель вернулся к бару и забежал внутрь.

На требование сотрудников проехать в отдел полиции для разбирательства по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения стал утверждать, что не управлял автомашиной.

В спор ввязался приятель водителя, также настаивая, что его товарищ не находился за рулем транспортного средства. Пытаясь воспрепятствовать задержанию водителя, злоумышленник ударил головой и рукой в голову инспектора ДПС, причинив ему кровоподтек лица. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в настоящее время следственным отделом по Октябрьскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Пензы 1992 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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