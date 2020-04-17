В Мордовии за сутки зарегистрированы 65 новых случаев заболевания коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T12:44:38+03:00

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По данный сайта стопкоронавирус.рф, в Мордовии резко увеличилось количество заболевших.

Вчера Президент России Владимир Путин принял решение отложить подготовку к Параду Победы 9 мая и другим массовым мероприятиям. Об этом лидер государства заявил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. В связи с этим Министру обороны, руководителями силовых ведомств, органам власти всех уровней Владимир Путин поручил изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

- Мордовия приняла к исполнению поручение Президента России. Республика, как и вся страна, отложит все массовые мероприятия, посвященные этой славной дате. Вместе с тем Мордовия присоединяется к словам В. Путина о том, что День Победы в этом году обязательно будет, и парад, и «Бессмертный полк»! А 9 мая каждый житель нашего региона отметит этот великий день дома, будем вспоминать и чествовать наших героев, - подчеркнул Глава республики Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU