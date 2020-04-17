2020-04-17T12:20:34+03:00
Происшествия

Дойка завершилась, не начавшись

Полиция Пензенской области проводит проверку по факту мошенничества при продаже доильного аппарата через интернет
Поделиться:
Изменить размер текста:

С заявлением о мошенничестве в полицию Наровчатского района обратилась 46-летняя женщина. На сайте «Авито» она обнаружила объявление о продаже доильного аппарата и позвонила по контактному телефону. Неизвестная представилась жительницей Екатеринбурга. В ходе переписки с ней договорилась о покупке товара при условии предоплаты.

По электронной почте от незнакомки была получена ссылка для оплаты. Перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты и осуществила перевод 10 тысяч рублей. После чего продавец перестала выходить на связь и удалила объявление, а товар гражданка не получила.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области предупреждает: если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, выданной на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии за сутки зарегистрированы 65 новых случаев заболевания коронавирусом
Дойка завершилась, не начавшись
В Пензенской области проверили, как организовано дистанционное обучение у школьников
С начала года в Пензенской области выявили 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Льготная ипотека - своевременная мера поддержки граждан
Удар ножом пришелся в сердце
Жителям Саранска напоминают о важности самоизоляции через громкоговорители
В Спасске владельцу кафе грозит штраф за работу во время режима повышенной готовности
Как бизнес-клиентам получать документы от ООО «ТНС энерго Пенза» и вносить платежи в условиях дистанционной работы
Беременные жительницы Пензенской области могут оформить пособия на питание онлайн
В пензенском правительстве обсудили ремонт здания вокзала станции «Белинская»
Пензенская компания перечислила свыше одного миллиона 300 тысяч рублей мошенникам