Дойка завершилась, не начавшись

17 Апр 2020 2020-04-17T12:20:34+03:00

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С заявлением о мошенничестве в полицию Наровчатского района обратилась 46-летняя женщина. На сайте «Авито» она обнаружила объявление о продаже доильного аппарата и позвонила по контактному телефону. Неизвестная представилась жительницей Екатеринбурга. В ходе переписки с ней договорилась о покупке товара при условии предоплаты.

По электронной почте от незнакомки была получена ссылка для оплаты. Перейдя по ней, женщина ввела реквизиты банковской карты и осуществила перевод 10 тысяч рублей. После чего продавец перестала выходить на связь и удалила объявление, а товар гражданка не получила.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области предупреждает: если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, выданной на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной.

ИСТОЧНИК KP.RU