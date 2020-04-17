В Пензенской области проверили, как организовано дистанционное обучение у школьников

17 Апр 2020 2020-04-17T11:51:21+03:00

В таком режиме образовательный процесс продлится до конца месяца

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Пензенские школы с 6 апреля проводят уроки в дистанционном режиме. Институт регионального развития Пензенской области провел мониторинг организации процесса обучения.

Согласно результатам исследования, большинство образовательных организаций региона (93,5%) используют образовательные online-платформы для организации дистанционного обучения. Наиболее востребованными являются online-платформы «Учи.ру» и «Российская электронная школа» - 85,9% и 84,3% соответственно.

Высокий уровень активности использования online-платформ отмечаетмся в Камешкирском, Кузнецком, Пачелмском, Сердобском, Городищенском, Башмаковском, Колышлейском, Бековском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пензенском, Никольском районах, а также в Пензе, Кузнецке и Заречном.

В процессе реализации дистанционного обучения 82,5% педагогов используют различные формы и средства связи - компьютер, ноутбук с выходом в Интернет и мобильный телефон.

Основными инструментами, используемыми педагогами при объяснении учебного материала, выступают проведение видео- и аудио-уроков (с использованием Skype, Zoom, голосовых сообщений); передача сообщений с помощью мессенджеров: Viber, WhatsApp и др.; использование интерактивных презентаций и видеоматериалов; использование телефонной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU