В Пензенской области проверили, как организовано дистанционное обучение у школьников
Пензенские школы с 6 апреля проводят уроки в дистанционном режиме. Институт регионального развития Пензенской области провел мониторинг организации процесса обучения.
Согласно результатам исследования, большинство образовательных организаций региона (93,5%) используют образовательные online-платформы для организации дистанционного обучения. Наиболее востребованными являются online-платформы «Учи.ру» и «Российская электронная школа» - 85,9% и 84,3% соответственно.
Высокий уровень активности использования online-платформ отмечаетмся в Камешкирском, Кузнецком, Пачелмском, Сердобском, Городищенском, Башмаковском, Колышлейском, Бековском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пензенском, Никольском районах, а также в Пензе, Кузнецке и Заречном.
В процессе реализации дистанционного обучения 82,5% педагогов используют различные формы и средства связи - компьютер, ноутбук с выходом в Интернет и мобильный телефон.
Основными инструментами, используемыми педагогами при объяснении учебного материала, выступают проведение видео- и аудио-уроков (с использованием Skype, Zoom, голосовых сообщений); передача сообщений с помощью мессенджеров: Viber, WhatsApp и др.; использование интерактивных презентаций и видеоматериалов; использование телефонной связи.
ИСТОЧНИК KP.RU