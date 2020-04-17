2020-04-17T11:51:21+03:00
Общество

В Пензенской области проверили, как организовано дистанционное обучение у школьников

В таком режиме образовательный процесс продлится до конца месяца
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пензенские школы с 6 апреля проводят уроки в дистанционном режиме. Институт регионального развития Пензенской области провел мониторинг организации процесса обучения.

Согласно результатам исследования, большинство образовательных организаций региона (93,5%) используют образовательные online-платформы для организации дистанционного обучения. Наиболее востребованными являются online-платформы «Учи.ру» и «Российская электронная школа» - 85,9% и 84,3% соответственно.

Высокий уровень активности использования online-платформ отмечаетмся в Камешкирском, Кузнецком, Пачелмском, Сердобском, Городищенском, Башмаковском, Колышлейском, Бековском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пензенском, Никольском районах, а также в Пензе, Кузнецке и Заречном.

В процессе реализации дистанционного обучения 82,5% педагогов используют различные формы и средства связи - компьютер, ноутбук с выходом в Интернет и мобильный телефон.

Основными инструментами, используемыми педагогами при объяснении учебного материала, выступают проведение видео- и аудио-уроков (с использованием Skype, Zoom, голосовых сообщений); передача сообщений с помощью мессенджеров: Viber, WhatsApp и др.; использование интерактивных презентаций и видеоматериалов; использование телефонной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии за сутки зарегистрированы 65 новых случаев заболевания коронавирусом
Дойка завершилась, не начавшись
В Пензенской области проверили, как организовано дистанционное обучение у школьников
С начала года в Пензенской области выявили 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Льготная ипотека - своевременная мера поддержки граждан
Удар ножом пришелся в сердце
Жителям Саранска напоминают о важности самоизоляции через громкоговорители
В Спасске владельцу кафе грозит штраф за работу во время режима повышенной готовности
Как бизнес-клиентам получать документы от ООО «ТНС энерго Пенза» и вносить платежи в условиях дистанционной работы
Беременные жительницы Пензенской области могут оформить пособия на питание онлайн
В пензенском правительстве обсудили ремонт здания вокзала станции «Белинская»
Пензенская компания перечислила свыше одного миллиона 300 тысяч рублей мошенникам