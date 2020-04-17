С начала года в Пензенской области выявили 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом

17 Апр 2020 2020-04-17T11:03:35+03:00

Заражение во всех случаях произошло еще в прошлом сезоне

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Клещи продолжают атаковать жителей региона: с 11 марта в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» обратились 52 человека, пострадавшие от их укусов. Среди них 22 - подростки и дети. В отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики.

На 16 апреля лабораторно исследован 51 клещ, снятый с людей; в семи из них обнаружены возбудители ИКБ. Всего же за январь-март диагностированы 17 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Колышлейского, Пачелмского, Шемышейского районов и Пензы; все случаи с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2019 г.

Профилактические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU