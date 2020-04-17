2020-04-17T10:11:06+03:00
Экономика

ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня

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ВТБ поддерживает инициативу по запуску специальной льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% при приобретении жилья комфорт-класса. Банк готов приступить к разработке ее условий совместно с Правительством, профильными министерствами и банковским сообществом уже сегодня.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, на сегодняшний день кредиты на покупку недвижимости в данном сегменте занимают значительную долю в ипотечном портфеле банка.

«Возможность приобретения качественного и комфортного жилья на льготных условиях крайне важна для населения и устойчивого социального развития нашей страны. Мы считаем, что новая программа поддержит как строительную отрасль в текущих условиях, так и даст возможность всему ипотечному рынку сохранить высокие темпы роста, показанные в первом квартале. В частности, ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов на треть, при этом март стал рекордным месяцем по объему проведенных сделок (84 млрд рублей)», - заявил г-н Печатников.

Для населения это станет отличной возможностью решить свой жилищный вопрос с привлечением ипотеки по комфортной процентной ставке. Аналогичная программа поддержки, запущенная в 2015 году, сразу показала свою эффективность, поэтому в ВТБ считают, что этот опыт необходимо использовать для оперативного запуска нового проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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