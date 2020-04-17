17 Апр 2020 2020-04-17T08:43:24+03:00

Иван Белозерцев о решении Президента по запуску программы поддержки граждан и строительной отрасли

Изменить размер текста: A A

Губернатор Пензенской области прокомментировал итоги совещание по вопросам развития строительной отрасли, которое провел глава государства в четверг, 16 апреля.

Открывая его, Владимир Путин отметил, что от эффективной, ритмичной работы строительного комплекса зависит ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и обновлению дорог, морских портов, транспортных узлов.

Глава государства подчеркнул, что отрасль столкнулась сегодня с объективными трудностями.

«Главная из них - это падение, сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом. Мы с вами это хорошо знаем. Затруднён и доступ застройщиков к кредитным ресурсам», - отметил Президент РФ.

В связи с ситуацией, Владимир Путин инициировал ряд мер, направленных на поддержку и развитие строительного комплекса.

Для Пензенской области инициативы главы государства имеют особое значение, акцентировал внимание губернатор региона. Льготная ипотека - своевременная мера поддержки граждан. Это поддержка и строительной отрасли, в целом, отмечает пресс-служба правительства области.

«Это даст нам возможность даже в условиях распространения коронавируса успешно реализовать программу комплексной застройки территорий. Докапитализация фонда защиты прав дольщиков поможет регионам в решении этой непростой задачи завершения строительства жилых домов», - прокомментировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU