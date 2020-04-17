Льготная ипотека - своевременная мера поддержки граждан
Губернатор Пензенской области прокомментировал итоги совещание по вопросам развития строительной отрасли, которое провел глава государства в четверг, 16 апреля.
Открывая его, Владимир Путин отметил, что от эффективной, ритмичной работы строительного комплекса зависит ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и обновлению дорог, морских портов, транспортных узлов.
Глава государства подчеркнул, что отрасль столкнулась сегодня с объективными трудностями.
«Главная из них - это падение, сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом. Мы с вами это хорошо знаем. Затруднён и доступ застройщиков к кредитным ресурсам», - отметил Президент РФ.
В связи с ситуацией, Владимир Путин инициировал ряд мер, направленных на поддержку и развитие строительного комплекса.
Для Пензенской области инициативы главы государства имеют особое значение, акцентировал внимание губернатор региона. Льготная ипотека - своевременная мера поддержки граждан. Это поддержка и строительной отрасли, в целом, отмечает пресс-служба правительства области.
«Это даст нам возможность даже в условиях распространения коронавируса успешно реализовать программу комплексной застройки территорий. Докапитализация фонда защиты прав дольщиков поможет регионам в решении этой непростой задачи завершения строительства жилых домов», - прокомментировал Иван Белозерцев.
ИСТОЧНИК KP.RU