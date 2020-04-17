17 Апр 2020 2020-04-17T08:17:28+03:00

В Пензенской области женщина обвиняется в убийства супруга

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Все случилось вечером 11 апреля. Погостив у соседей, пьяный муж вернулся домой. Супруга возмутилась. Со слов женщины, в ходе ссоры супруг дважды ударил ее рукой по голове. Разозлившись, она схватила на кухне нож и нанесла ему удар в область грудной клетки.

Удар ножом пришелся в сердце. Потерпевший от полученного колото-резаного ранения скончался на месте происшествия. Женщина вызвала скорую медицинскую помощь, прибывшие медработники констатировали смерть мужчины.

Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1971 года рождения.

Жительница Малосердобинского района 1969 года рождения задержана, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU