Жителям Саранска напоминают о важности самоизоляции через громкоговорители

16 Апр 2020 2020-04-16T17:50:53+03:00

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По решению городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Саранске на улице Коммунистической и проспекте Ленина сегодня началась трансляция через громкоговорители аудиороликов с призывом соблюдать режим самоизоляции.

Трансляция будет вестись с 8:00 до 18:00, периодичность включения – через каждые 30-40 минут.

Режим самоизоляции в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU