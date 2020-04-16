Жителям Саранска напоминают о важности самоизоляции через громкоговорители
Трансляция будет вестись ежедневно
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По решению городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Саранске на улице Коммунистической и проспекте Ленина сегодня началась трансляция через громкоговорители аудиороликов с призывом соблюдать режим самоизоляции.
Трансляция будет вестись с 8:00 до 18:00, периодичность включения – через каждые 30-40 минут.
Режим самоизоляции в Саранске.
ИСТОЧНИК KP.RU