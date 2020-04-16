В Спасске владельцу кафе грозит штраф за работу во время режима повышенной готовности
Постановлением губернатора на территории Пензенской области введен режим повышенной готовности, во время которого все предприятия общественного питания должны приостановить работу. Однако не все соблюдают данное предписание.
Так, в Спасске участковые уполномоченные полиции получили информацию о том, что в одном из придорожных кафе возле автомобильной дороги М5 «Урал» продолжают обслуживать посетителей. Приехав на место, правоохранители убедились в том, что это правда.
В отношении владельца кафе был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Эта статья вступила в законную силу с 12 апреля 2020 года. Её санкция предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере до 30 тыс. рублей, для предпринимателей - в размере до 50 тыс. рублей. В случае повторного нарушения лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, грозит штраф в размере до одного миллиона рублей али административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU