В Спасске владельцу кафе грозит штраф за работу во время режима повышенной готовности

16 Апр 2020 2020-04-16T15:55:58+03:00

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Постановлением губернатора на территории Пензенской области введен режим повышенной готовности, во время которого все предприятия общественного питания должны приостановить работу. Однако не все соблюдают данное предписание.

Так, в Спасске участковые уполномоченные полиции получили информацию о том, что в одном из придорожных кафе возле автомобильной дороги М5 «Урал» продолжают обслуживать посетителей. Приехав на место, правоохранители убедились в том, что это правда.

В отношении владельца кафе был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Эта статья вступила в законную силу с 12 апреля 2020 года. Её санкция предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере до 30 тыс. рублей, для предпринимателей - в размере до 50 тыс. рублей. В случае повторного нарушения лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, грозит штраф в размере до одного миллиона рублей али административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU