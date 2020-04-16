2020-04-16T15:55:58+03:00
Общество

В Спасске владельцу кафе грозит штраф за работу во время режима повышенной готовности

Правоохранители напоминают об ответственности за нарушения
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Изменить размер текста:

Постановлением губернатора на территории Пензенской области введен режим повышенной готовности, во время которого все предприятия общественного питания должны приостановить работу. Однако не все соблюдают данное предписание.

Так, в Спасске участковые уполномоченные полиции получили информацию о том, что в одном из придорожных кафе возле автомобильной дороги М5 «Урал» продолжают обслуживать посетителей. Приехав на место, правоохранители убедились в том, что это правда.

В отношении владельца кафе был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Эта статья вступила в законную силу с 12 апреля 2020 года. Её санкция предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере до 30 тыс. рублей, для предпринимателей - в размере до 50 тыс. рублей. В случае повторного нарушения лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, грозит штраф в размере до одного миллиона рублей али административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Спасске владельцу кафе грозит штраф за работу во время режима повышенной готовности
Как бизнес-клиентам получать документы от ООО «ТНС энерго Пенза» и вносить платежи в условиях дистанционной работы
Беременные жительницы Пензенской области могут оформить пособия на питание онлайн
В пензенском правительстве обсудили ремонт здания вокзала станции «Белинская»
Пензенская компания перечислила свыше одного миллиона 300 тысяч рублей мошенникам
В Мордовии водитель «Газели» по невнимательности наехал на 76-летнюю женщину
В Заречном начал работу стационар для больных коронавирусом
Неплательщика алиментов из Саранска объявили в розыск
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
За угон самодельной тачки - до двух лет лишения свободы
Храмы и кладбища будут закрыты для граждан до 30 апреля
Житель Нижнеломовского района украл у матери золотые украшения
Перенесут ли празднование Дня Победы в Пензе и области из-за коронавируса
В Шемышейке в сгоревшем доме найдено тело мужчины
В Пензе не планируют поднимать плату за детские сады
Пензенский зоопарк продлил срок ограничения посещений
В саранских школах отключат отопление
Информация о госпитализации в Рузаевке 53 жителей Пензы оказалась фейком
Генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков празднует день рождения
В Мордовии продолжит бушевать стихия
Пензенские полицейские по подозрению в сбыте наркотиков задержали пару из Саратова
Удаленное обучение дополняют удаленным питанием
Все началось с выяснения отношений с бывшей сожительницей
ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber
Любовь, несмотря ни на что