Как бизнес-клиентам получать документы от ООО «ТНС энерго Пенза» и вносить платежи в условиях дистанционной работы

16 Апр 2020 2020-04-16T15:37:10+03:00

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ООО «ТНС энерго Пенза» информирует своих потребителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о возможности получения документации в электронном виде.

В условиях осуществления работы в дистанционном режиме наиболее простым способом получения платежной документации, счетов-фактур для бизнес-клиентов является электронный документооборот (ЭДО).

Для подключения к системе обмена документами в цифровом виде необходимо произвести следующие действия:

- Выбрать одного из операторов ЭДО, через которого вам будет удобно получать документы: «СБИС», «Диадок» или «Инфотекс».

-Распечатать и подписать Соглашение об электронном документообороте, а отсканированный документ с подписью и печатью направить в ООО «ТНС энерго Пенза»при помощи формы обратной связи.

- Перейти в раздел «Контрагенты» и принять приглашение от компании ООО «ТНС энерго Пенза».

После подписания соглашения и принятия приглашения энергосбытовая компания начнет отправлять документы в электронном виде.Документация доставляется мгновенно сразу после ее отправки.

Для организаций, уже взаимодействующих с другими компаниями через электронный документооборот, процедура сократится до последних двух шагов.

В цифровом виде можно получать счета, счетафактуры, акты приемки-передачи электроэнергиии иные документы. Необходимо помнить, что электронные документы подписываются электронной подписью.

С более подробной информацией о процедуре подключения электронного документооборота можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Услуги» по ссылке.

Оплатить полученные счета можно в банковских терминалах при помощи QR-кода, а также через банкоматы и интернет-банки по реквизитам, указанным в платежных документах.

ИСТОЧНИК KP.RU