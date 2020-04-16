2020-04-16T14:59:07+03:00
Здоровье

Беременные жительницы Пензенской области могут оформить пособия на питание онлайн

Сделать это можно на портале Госуслуг буквально в два клика
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как рассказал начальник Управления цифрового развития, информационных технологий и связи Алексей Костин, чтобы оформить пособие онлайн, не нужно прилагать много усилий: во время прохождения женщиной плановых обследований, запись о ее беременности вносится в медицинскую информационную систему. Если подавать заявление на портале Госуслуг, то данные оттуда автоматически перенесутся в форму. Заявительнице останется только добавить свои реквизиты.

Удобство услуги уже оценила будущая мама из Пензы Анна Корнаухова:

- Раньше, чтобы получить пособие, необходимо было получить справку в женской консультации и лично обратиться, например, в МФЦ - то есть дойти туда, отсидеть очередь, написать заявление. А это не всегда удобно. Сейчас я могу оформить пособие, не выходя из дома.

Для получения пособия онлайн, необходимо:

– находиться на учете по беременности в поликлинике Пензенской области и посещать врача не менее раза в месяц;

– иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных и муниципальных услуг (подтвердить данные можно через приложение Сбербанк.Онлайн);

– иметь регистрацию по месту жительства в Пензенской области.

Если беременная женщина находится на учете в коммерческой медицинской организации Пензенской области, справку о постановке на учет по беременности необходимо предоставлять лично в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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