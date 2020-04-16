В пензенском правительстве обсудили ремонт здания вокзала станции «Белинская»
Капитальный ремонт железнодорожного вокзала станции «Белинская» проводится в рамках соглашения между правительством Пензенской области и ОАО «РЖД». Регион берет на себя благоустройство территории возле здания: пешеходных тротуаров, лестничных сходов, парковочных площадок, зоны отдыха. Губернатор Иван Белозерцев поручил разработать ПСД и приступать к работе.
Также будет организован совместный с представителями железной дороги рейд с участием главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе.
- Нужно обозначить первоочередные вопросы, разработать общую концепцию, на основе которой выделить муниципальную составляющую и провести торги, - конкретизировал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU