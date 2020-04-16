В пензенском правительстве обсудили ремонт здания вокзала станции «Белинская»

16 Апр 2020 2020-04-16T14:14:02+03:00

По поручению губернатора будет разработана проектно-сметная документация на благоустройство прилегающей территории

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Капитальный ремонт железнодорожного вокзала станции «Белинская» проводится в рамках соглашения между правительством Пензенской области и ОАО «РЖД». Регион берет на себя благоустройство территории возле здания: пешеходных тротуаров, лестничных сходов, парковочных площадок, зоны отдыха. Губернатор Иван Белозерцев поручил разработать ПСД и приступать к работе.

Также будет организован совместный с представителями железной дороги рейд с участием главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе.

- Нужно обозначить первоочередные вопросы, разработать общую концепцию, на основе которой выделить муниципальную составляющую и провести торги, - конкретизировал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU