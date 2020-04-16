Пензенская компания перечислила свыше одного миллиона 300 тысяч рублей мошенникам
В пензенскую полицию обратился с заявлением о мошенничестве представитель промышленной организации. Мужчина сообщил, что в феврале этого года на корпоративную электронную почту поступило письмо с адреса организации-партнёра из Германии.
Сообщение содержало сведения о сверке долгов за поставки металла. В результате нее якобы была выявлена задолженность в размере одного миллиона 333 тысяч рублей. В ходе дальнейшей переписки работники пензенской компании получили реквизиты, на которые бухгалтерия отправила указанную сумму, однако в адрес организации из Германии они так и не поступили. Полицейским сотрудники компании пояснили, что знали о подобных способах обмана.
Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU