Пензенская компания перечислила свыше одного миллиона 300 тысяч рублей мошенникам

16 Апр 2020 2020-04-16T14:15:46+03:00

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В пензенскую полицию обратился с заявлением о мошенничестве представитель промышленной организации. Мужчина сообщил, что в феврале этого года на корпоративную электронную почту поступило письмо с адреса организации-партнёра из Германии.

Сообщение содержало сведения о сверке долгов за поставки металла. В результате нее якобы была выявлена задолженность в размере одного миллиона 333 тысяч рублей. В ходе дальнейшей переписки работники пензенской компании получили реквизиты, на которые бухгалтерия отправила указанную сумму, однако в адрес организации из Германии они так и не поступили. Полицейским сотрудники компании пояснили, что знали о подобных способах обмана.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU