В Мордовии водитель «Газели» по невнимательности наехал на 76-летнюю женщину
Пенсионерку на машине «скорой помощи» доставили в больницу
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Вчера в половине двенадцатого дня в Краснослободском районе в Кировском переулке произошло ДТП. 48-летний водитель «Газели», ранее привлекавшийся к административной ответственности, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 76-летнюю женщину.
Пострадавшая была доставлена в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ», и после оказания медицинской помощи отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.
ИСТОЧНИК KP.RU