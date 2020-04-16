В Мордовии водитель «Газели» по невнимательности наехал на 76-летнюю женщину

16 Апр 2020 2020-04-16T12:34:33+03:00

Пенсионерку на машине «скорой помощи» доставили в больницу

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Вчера в половине двенадцатого дня в Краснослободском районе в Кировском переулке произошло ДТП. 48-летний водитель «Газели», ранее привлекавшийся к административной ответственности, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 76-летнюю женщину.

Пострадавшая была доставлена в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ», и после оказания медицинской помощи отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.

ИСТОЧНИК KP.RU