2020-04-16T12:28:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Заречном начал работу стационар для больных коронавирусом

Он был развернут на базе инфекционного отделения ФГБУЗ МСЧ № 59
Анна ЧЕРНАЯ
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Как сообщил руководитель Медико-санитарной части № 59 Андрей Капустин, позавчера в стационар уже были госпитализированы четыре человека. В настоящее время проводятся лабораторные исследования взятых у них анализов. Младшему из госпитализированных в стационар 34 года, старшему - 65 лет. У троих пациентов состояние легкой степени тяжести, у одного – средней.

Подготовка медико-санитарной части к приему пациентов с коронавирусом началась еще три недели назад, - сообщил Андрей Капустин. - Дополнительно было развернуто 80 коек, к каждой из которых был подведен кислород. Также в стационаре установлены четыре аппарата искусственной вентиляции легких. Медицинский персонал отделения обеспечен средствами индивидуальной защиты: в настоящее время имеется около 500 одноразовых защитных костюмов, 3000 одноразовых масок и 1500 марлевых масок, а также 200 респираторов.

Кроме того на минувшей неделе из Москвы были доставлены медицинские препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19. По словам Андрея Капустина, по мере необходимости запасы СИЗ и медикаментов будут пополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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