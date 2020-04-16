2020-04-16T10:16:38+03:00
Экономика

ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом

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ВТБ с 15 апреля начинает принимать заявления на использование материнского капитала на улучшение жилищных условий. Заявление можно подать в офисах сети, из документов потребуется только паспорт.

В отделениях банка можно будет оформить заявление по направлению материнского капитала на досрочное погашение ипотеки в ВТБ, а также на использование этих средств в качестве первоначального взноса по жилищному кредиту. Кроме того, у клиентов сохраняется возможность подать заявление через офисную сеть Пенсионного фонда России, в МФЦ.

Благодаря новому сервису клиент сможет уже в момент оформления ипотечного кредита одновременно обратиться с заявлением об использовании средств материнского капитала в качестве первоначального взноса. Кроме того, отсутствует необходимость предварительного сбора документов: чтобы распорядиться средствами материнского капитала нужно будет заполнить заявление по форме, утвержденной ПФР, и предоставить паспорт. Необходимыми данными банк и Пенсионный фонд будут обмениваться электронно, за счет чего сроки всех проверок и выплат будут существенно сокращены.

«Решение увеличить выплаты в рамках материнского капитала позволяет сотням тысяч российских семей улучшить свои жилищные условия. Учитывая это, количество сделок с использованием таких средств вырастет в разы, поэтому банкам так важно обеспечить возможность для клиентов направить эти деньги на покупку квартиры. ВТБ одним из первых реагирует на поручение Президента России, стремясь максимально упростить и улучшить для клиентов процедуру использования материнского капитала. В дальнейшем мы планируем реализовать возможность распоряжаться этими средствами и дистанционно, через ВТБ-Онлайн», – прокомментировал Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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