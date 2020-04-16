2020-04-16T08:34:29+03:00
Происшествия

За угон самодельной тачки - до двух лет лишения свободы

Такое наказание грозит 21-летнему жителю Пензенской области за кражу чужого имущества
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фраза «Угнал самодельную тачку с соседнего двора» только в самом начале вызывает улыбку. А еще надежду, что вся история - чей-то, не очень смешной, но розыгрыш: угнал покатать ребятишек, или перевезти что-то.

Шутки закончились после обращения 51-летнего гражданина в полицию Шемышейского района с заявлением о краже. Он сообщил, что в поселке Шемышейка неизвестные лица с территории его домовладения похитили самодельную тачку из черного металла и два колеса.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Для установления возможных свидетелей и очевидцев полицейские провели подворный обход граждан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции выяснили, что к совершению преступления причастен 21-летний житель поселка Шемышейка. Он признался в содеянном. Похищенное изъято.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии водитель «Газели» по невнимательности наехал на 76-летнюю женщину
В Заречном начал работу стационар для больных коронавирусом
Неплательщика алиментов из Саранска объявили в розыск
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
За угон самодельной тачки - до двух лет лишения свободы
Храмы и кладбища будут закрыты для граждан до 30 апреля
Житель Нижнеломовского района украл у матери золотые украшения
Перенесут ли празднование Дня Победы в Пензе и области из-за коронавируса
В Шемышейке в сгоревшем доме найдено тело мужчины
В Пензе не планируют поднимать плату за детские сады
Пензенский зоопарк продлил срок ограничения посещений
В саранских школах отключат отопление
Информация о госпитализации в Рузаевке 53 жителей Пензы оказалась фейком
Генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков празднует день рождения
В Мордовии продолжит бушевать стихия
Пензенские полицейские по подозрению в сбыте наркотиков задержали пару из Саратова
Удаленное обучение дополняют удаленным питанием
Все началось с выяснения отношений с бывшей сожительницей
ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber
Любовь, несмотря ни на что