За угон самодельной тачки - до двух лет лишения свободы

16 Апр 2020 2020-04-16T08:34:29+03:00

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Фраза «Угнал самодельную тачку с соседнего двора» только в самом начале вызывает улыбку. А еще надежду, что вся история - чей-то, не очень смешной, но розыгрыш: угнал покатать ребятишек, или перевезти что-то.

Шутки закончились после обращения 51-летнего гражданина в полицию Шемышейского района с заявлением о краже. Он сообщил, что в поселке Шемышейка неизвестные лица с территории его домовладения похитили самодельную тачку из черного металла и два колеса.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Для установления возможных свидетелей и очевидцев полицейские провели подворный обход граждан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции выяснили, что к совершению преступления причастен 21-летний житель поселка Шемышейка. Он признался в содеянном. Похищенное изъято.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU