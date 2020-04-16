Храмы и кладбища будут закрыты для граждан до 30 апреля

16 Апр 2020 2020-04-16T08:00:54+03:00

В постановление губернатора Пензенской области о режиме повышенной готовности внесены дополнительные ограничения для граждан

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Согласно документу с 15 до 30 апреля запрещены:

- посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении);

- посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

Религиозным объединениям с 15.04.2020 по 30.04.2020 рекомендовано приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также исключить их проведение вне мест их совершения, за исключением отпевания умершего при соблюдении санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Документ можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU