2020-04-15T17:47:18+03:00
Происшествия

Житель Нижнеломовского района украл у матери золотые украшения

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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В полицию Нижнеломовского района обратилась с заявлением о краже 60-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что кто-то украл у нее золотые кольцо и пару серег с янтарными камнями. Преступление произошло в период с сентября 2018 года по настоящее время.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что к краже причастен 38-летний сын заявительницы, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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