Перенесут ли празднование Дня Победы в Пензе и области из-за коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T17:17:35+03:00

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По словам главы региона, подготовка к мероприятиям, приуроченным ко дню 75-летия Великой Победы, ведется, но само празднование пока под вопросом.

- Если эпидемиологическая обстановка позволит, то с огромной радостью и гордостью проведем этот праздник. Если не нет, то будем рассматривать возможность переноса мероприятий на более поздний срок, менять формат проведения. Мы не станем рисковать здоровьем людей, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU