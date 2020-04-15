2020-04-15T17:17:35+03:00
Общество

Перенесут ли празднование Дня Победы в Пензе и области из-за коронавируса

Губернатор Иван Белозерцев ответил на этот вопрос в ходе пресс-конференции накануне
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

По словам главы региона, подготовка к мероприятиям, приуроченным ко дню 75-летия Великой Победы, ведется, но само празднование пока под вопросом.

- Если эпидемиологическая обстановка позволит, то с огромной радостью и гордостью проведем этот праздник. Если не нет, то будем рассматривать возможность переноса мероприятий на более поздний срок, менять формат проведения. Мы не станем рисковать здоровьем людей, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Нижнеломовского района украл у матери золотые украшения
Перенесут ли празднование Дня Победы в Пензе и области из-за коронавируса
В Шемышейке в сгоревшем доме найдено тело мужчины
В Пензе не планируют поднимать плату за детские сады
Пензенский зоопарк продлил срок ограничения посещений
В саранских школах отключат отопление
Информация о госпитализации в Рузаевке 53 жителей Пензы оказалась фейком
Генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков празднует день рождения
В Мордовии продолжит бушевать стихия
Пензенские полицейские по подозрению в сбыте наркотиков задержали пару из Саратова
Удаленное обучение дополняют удаленным питанием
Все началось с выяснения отношений с бывшей сожительницей
ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber
Любовь, несмотря ни на что