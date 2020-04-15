Перенесут ли празднование Дня Победы в Пензе и области из-за коронавируса
Губернатор Иван Белозерцев ответил на этот вопрос в ходе пресс-конференции накануне
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По словам главы региона, подготовка к мероприятиям, приуроченным ко дню 75-летия Великой Победы, ведется, но само празднование пока под вопросом.
- Если эпидемиологическая обстановка позволит, то с огромной радостью и гордостью проведем этот праздник. Если не нет, то будем рассматривать возможность переноса мероприятий на более поздний срок, менять формат проведения. Мы не станем рисковать здоровьем людей, - заявил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU