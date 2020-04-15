2020-04-15T15:58:41+03:00
Общество

В Пензе не планируют поднимать плату за детские сады

Руководитель, подписавший приказ о повышении, будет привлечен к ответственности
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера во время пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев рассказал о жалобах, поступающих к нему в социальных сетях, на повышение платы за присмотр за детьми в детских садах. Глава региона заверил, что размер оплаты останется прежним: 80 рублей в день за ребенка в возрасте до трех лет и 92 рубля - на детей от трех до семи лет.

- Я дал поручение главе администрации Пензы отменить этот приказ, - сказал Иван Белозерцев. – Сейчас подобное просто недопустимо. Сейчас правительство Российской Федерации выделяет дополнительные средства, чтобы помочь людям, оказавшимся в связи с распространением коронавирусной инфекции в нелегкой ситуации. Руководитель, подписавший этот приказ, будет привлечен к ответственности.

Он заявил, что и впредь будет отслеживать сигналы, поступающие из социальных сетей.

- Хочу сразу предупредить глав муниципальных образований, руководителей всех уровней: ни одного повышения на социально значимые услуги без согласования с правительством области быть не должно, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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