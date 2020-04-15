В Пензе не планируют поднимать плату за детские сады
Вчера во время пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев рассказал о жалобах, поступающих к нему в социальных сетях, на повышение платы за присмотр за детьми в детских садах. Глава региона заверил, что размер оплаты останется прежним: 80 рублей в день за ребенка в возрасте до трех лет и 92 рубля - на детей от трех до семи лет.
- Я дал поручение главе администрации Пензы отменить этот приказ, - сказал Иван Белозерцев. – Сейчас подобное просто недопустимо. Сейчас правительство Российской Федерации выделяет дополнительные средства, чтобы помочь людям, оказавшимся в связи с распространением коронавирусной инфекции в нелегкой ситуации. Руководитель, подписавший этот приказ, будет привлечен к ответственности.
Он заявил, что и впредь будет отслеживать сигналы, поступающие из социальных сетей.
- Хочу сразу предупредить глав муниципальных образований, руководителей всех уровней: ни одного повышения на социально значимые услуги без согласования с правительством области быть не должно, - подчеркнул глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU