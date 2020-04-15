В саранских школах отключат отопление
В связи с тем, что до 30 апреля учащиеся находятся на дистанционном обучении, глава Саранска Петр Тултаев поручил в ближайшие одни отключить в школах отопление.
- В детских садах тепло пока оставляем, потому что там работают дежурные группы, - отметил мэр.
Что касается многоквартирных домов, то согласно постановлению Правительства Российской Федерации №354, отопительной сезон в них завершается, если на протяжении пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха превышает +8 градусов по Цельсию. Петр Тултаев поручил проводить мониторинг температуры наружного воздуха, чтобы при выдерживании необходимых параметров, коммунальные службы приступили к отключению домов от центрального отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU