В саранских школах отключат отопление

15 Апр 2020 2020-04-15T15:06:22+03:00

Конкретные сроки завершения сезона в жилых домах пока не называются

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В связи с тем, что до 30 апреля учащиеся находятся на дистанционном обучении, глава Саранска Петр Тултаев поручил в ближайшие одни отключить в школах отопление.

- В детских садах тепло пока оставляем, потому что там работают дежурные группы, - отметил мэр.

Что касается многоквартирных домов, то согласно постановлению Правительства Российской Федерации №354, отопительной сезон в них завершается, если на протяжении пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха превышает +8 градусов по Цельсию. Петр Тултаев поручил проводить мониторинг температуры наружного воздуха, чтобы при выдерживании необходимых параметров, коммунальные службы приступили к отключению домов от центрального отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU