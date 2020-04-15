2020-04-15T15:41:50+03:00
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Информация о госпитализации в Рузаевке 53 жителей Пензы оказалась фейком

Официальное опровержение сообщения, опубликованного в интернете, дало МВД по РМ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Анастасия ОСИПОВА
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На днях в одной из социальный сетей женщина опубликовала информацию о том, что в Рузаевскую больницу поступили 53 жителя Пензы. Их госпитализацию не в родном регионе автор записи объяснила тем, что там в учреждениях здравоохранения якобы уже не осталось свободных мест.

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Эта информация не соответствует действительности. Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение человека, опубликовавшего комментарий. Правоохранители напоминают об ответственности за распространение недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от тридцати до ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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