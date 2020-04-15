Пензенские полицейские по подозрению в сбыте наркотиков задержали пару из Саратова

15 Апр 2020 2020-04-15T13:29:33+03:00

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержали двух жителей Саратова, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ. Попались нарушители, как ни странно, ни на этом, а на краже из торгового центра. Уже при допросе парня 1996 года рождения и девушки 1997 года рождения удалось выяснить их причастность к нарушениям другого рода.

При осмотре у пары изъяли в общей сложности 65 свертков с синтетическим наркотиком. Также удалось выяснить, что парень ранее уже привлекался к уголовной ответственности и сам потребляет запрещенные вещества. Гости региона прибыли в область специально для продажи наркотиков.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU