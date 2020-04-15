Удаленное обучение дополняют удаленным питанием

15 Апр 2020 2020-04-15T12:43:49+03:00

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В Пензенской области начато обеспечение школьным питанием социально незащищенных категорий обучающихся: детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей из малоимущих и многодетных семей. Питание будет предоставлено в виде продуктового набора.

В состав наборов будут включены крупы, макаронные и кондитерские изделия, консервы (тушенка), чай, сахар. Выдача продуктовых наборов будет проходить либо 1 раз в 10 дней, либо единоразово за месяц.

Наборы формируются за счет средств муниципальных бюджетов, заложенных на питание льготных категорий школьников.

Срок выдачи продуктового набора определяет муниципальный орган управления образованием, поэтому уточнить информацию можно в отделе (управлении) образования по месту жительства или в своей школе.

ИСТОЧНИК KP.RU